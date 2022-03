Søndag kveld ble jeg lettere sjokkert da jeg leste i FVn at Monica Øgrey Brandsdal måtte se seg nødt til å slutte som fastlege. Hun har vært fastlegen vår siden hun begynte å praktisere på Vågsbygd Legesenter. Vi er begge i vårt 70. år. Helsa har til tider hatt sine utfordringer slik at vi begge til tider har vært hyppige «kunder», vi har fått bra oppfølging og er veldig fornøyd med henne.

Men jeg har full forståelse for hennes beslutning. At fastlegene stadig er blitt pålagt flere og flere arbeidsoppgaver slik at de må jobbe opp mot dobbel arbeidstid og dermed er nødt til å bryte arbeidstidsbestemmelsene for å strekke til er helt umenneskelig. Det er en fare for helsa både til legene og deres pasienter.

Jeg har ikke løsning på problemet, men det virker som om de som absolutt skulle ha det, heller ikke har det...

Regjeringen, både forrige og nåværende, har lovet og lover tiltak som bare ser fint ut på papiret. Mener å ha lest at de nå lurer på å vurdere om de skal foreslå å styrke allmennlegetjenesten med 400 millioner kroner. Om de en gang klarer å enes om å virkeliggjøre dette har jeg også lest at det bare vil være en dråpe i havet. Legeforeningens utregninger viser at dette forslaget kun vil minske arbeidstiden med ti minutter i uka. For å oppnå stabilisering av fastlegeordningen trengs mye mer.

Det virkelig på tide at myndighedane griper inn, at vår tafatte helseminister og regjering tar hurtigaksjon for å hindre utviklingen av det som allerede er en stor krise.

Det kan lett bli krise for kona og meg og alle andre som blir uten fastlege. Det dukket just nå opp et spørsmål i mitt hode, hvem skriver ut livsviktige medisiner når man ikke har fastlege?

