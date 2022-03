Dessverre er ikke PP representert i nevnte utvalg, men vi føler likevel behov for noen kommentarer både til prosessen, til enkelte innlegg i debatten og ikke minst vår forståelse av den konklusjonen som nå omsider er kommet.

Foranledningen bak hele denne saken ligger flere år tilbake i tid i forhold til diskusjon om skolestruktur i Vågsbygd, spesielt gjelder det vedtak knyttet til skolestørrelser, antall skoler og ikke minst om det skulle være kun en gigant(ungdoms)skole med opp mot 10 paralleller per trinn. Undertegnede og flere av oss i PP var svært aktive i debatten. Nærmiljøet var nærmest unisont enig om hva de ønsket. Etter mye press var derfor gleden meget stor da denne saken var en av de viktige sakene som ble inngått gjennom den såkalte «12-punktsavtalen» som ligger til grunn for innsettelse av både ordfører og varaordfører.

Nevnte «12-punktsavtale» ble signert den 26. september 2019, hvor punkt 6 lyder; «Beholde skolestrukturen i Vågsbygd. Avslutte utredningen om 3 stk. 1-10 skoler. Avklare Vågsbygd skole avdeling Åsane sin fremtid så fort som mulig.»

Gjennom nevnte avtalepunkt så ble nærmiljøet hørt, og det ble avgjort at bydelen skulle ha en skolestruktur hvor blant annet ungdomstrinnet er fordelt på minst to lokasjoner. Kort tid etterpå ble det også vedtatt at avdeling Åsane skulle legges ned, og overføres til avdeling Augland. En følge av dette er at Vågsbygd skole i løpet av få år vil gjennomføre en betydelig modernisering/utbedring. En annen følge er naturligvis at Fiskå skole også må moderniseres, men p.t. er dette av uklare (?) grunner ikke på plass.

Vedtak om avvikling av Åsane er gjort, og det ble for ca 2,5 år siden også gjort klart at Åsane sin fremtid måtte avklares så fort som mulig. Politisk ledelse i vår by består spesielt av ordfører fra Ap, varaordfører fra Folkelista, leder av by- og stedsutviklingsutvalget fra Sp og leder av oppvekst- og kulturutvalget fra Ap. Det bemerkes også at nevnte partier, med tillegg av SV, MDG og Rødt, helt frem til for få måneder siden har sittet med flertallet i både formannskapet og bystyret. Med ledere på alle «bauger og kanter» så er det påfallende at nevnte partier ikke har gjort noe i forhold til eiendommene knyttet til Åsane skole, mens det først nå (etter 2,5 års ledelse og flertall) bes om 2-3 måneder ekstra. Hvorfor er ikke dette tatt tak i langt, langt tidligere?

Dere har jo hatt «plenty» av muligheter til å bestemme dette på deres «vakt». At dere nå kritiserer, blir slik vi ser det ikke riktig, dessuten så erfarer vi at kritikken blir feil og misvisende, og fokus bør helt klart legges på andre viktige saker, også når det gjelder skolestruktur og nærmiljøet i Vågsbygd.

Vi fulgte saken på stream i formannskapet, hvor Demokratene sitt forslag ble vedtatt med 13 mot 2 (SV) stemmer. Følgende vedtak ble fattet; «Ved salg av Åsane skole fra Kristiansand kommune, så må det i prosess sterkt henstilles til at ny kjøper tilbyr deler av eiendommen på regelmessig basis til bruk og leie for nærmiljøet i Vågsbygd for barn og unge, på ettermiddags-/kveldstid og i helger.»

Videre ble følgende forslag fra Høyre enstemmig vedtatt; «Administrasjonen bes fremlegge en sak til kulturutvalget om å se på utfordringen med samlingssted til ungdommer og frivilligheten i Vågsbygd.»

At SV velger å stemme mot et forslag med en slik sterk henstilling får stå for deres regning, men slik vi i PP ser dette, så er begge forslagene gode for både nærmiljøet i Vågsbygd og for kommunen generelt, spesielt ettersom Åsane allerede er vedtatt nedlagt.

Forslagene innbefatter slik vi ser det at kommunen får inn midler knyttet til salg, de vil også stoppe betydelige driftskostnader, eiendommen vil bli oppgradert osv. Dernest vil en kjøper måtte tilby nærmiljøet (om nærmiljøet vil?), spesielt barn og unge, bruk av eiendommen, trolig som et slags «bydelshus». I tillegg må nå kulturutvalget se nærmere på samlingssted for ungdom og frivillighet i Vågsbygd. Endelig skjer det noe, og det er gode ting på gang i Vågsbygd, åpenbart preget av god medvirkning.

Vi i PP ønsker økt innsats på skole og barnehage i alle bydeler i kommunen. Vi ønsker å lytte til barna, foreldre, lærere, ansatte og forskning. Vi vil at barna skal bli sett, og at det er barna som er i fokus, vi ønsker at barna skal ha stabilitet, og vi ønsker derfor ikke store omveltninger for et nærmiljø.

Ting skjer helt klart i Vågsbygd, og i våre øyne blir det feil slik enkelte partier nå påpeker i forhold til salg av Åsane. En ny kjøper vil måtte ta hensyn til nærmiljøet. Det som derimot nå bør ha sterkt fokus er hvordan øvrige lokasjoner kan og bør brukes? Dagens samfunnshus? Idrettshaller? Øvrige skolelokasjoner, blant annet en modernisert Vågsbygd skole? Og ikke minst, når skal Fiskå skole få sin sårt tiltrengte modernisering, eller er det slik at denne utsettes i påvente av et nytt politisk flertall hvor de store, såkalte «styringspartiene» (herunder bla AP, Høyre, Sp og KrF) nok en gang skal forsøke å legge denne ned? Nærmiljøet bør åpenbart fokusere på slike saker – før det er for sent.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.