For noen dager siden ble det bestemt fra regjeringen sin side at både Søgne og Songdalen skal få en ny sjanse til å stemme om de vil la seg løsrive eller ikke.

Bakgrunnen er kjent for de fleste. I 2015 ble det holdt folkeavstemninger hvor flertallet i begge disse to tidligere kommunene stemte for å ikke slås sammen med Kristiansand. De ønsket å være selvstendige. I Norge er det vanlig at politikere respekterer folkeavstemninger. Vi kan nevne EF-valget i 1972 og EU-valget i 1994, valg som begge ga et «Nei»-resultat. Et «Nei» ble selvsagt respektert av både regjering og av Storting.

Etter folkeavstemningen i 2015 valgte derimot de tidligere ordførerne Hilde, Greibesland og Furre å trosse det demokratiske valget og tvangssammenslå alle tre kommuner til et stor-Kristiansand. Dette er det mange som har reagert på. Vi i PP mener det har skjedd, og fortsatt skjer flere feil i denne prosessen, noe som dessverre undergraver demokratiet, og som må rettes opp. Når et demokratisk valg ikke blir respektert, ja så blir det opprør. Det er dette vi til dels har sett blant gruppen «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake».

Regjeringen har nå bestemt at tidligere innbyggere av Søgne og Songdalen skal få si sin mening, og de skal bli hørt. Vi i PP støtter dette, men vil samtidig presisere at en løsning må foreligge lenge før 2028.

PP Kristiansand ser både plusser og minuser med begge deler, og internt er det også usikkert hva som er det beste for innbyggerne. Vi vil og skal heller ikke avgjøre, for dette er det innbyggerne selv som skal få avgjøre. Vi respekterer selvsagt folkeavstemminger, og vil åpenbart respektere ethvert utfall, det er jo nettopp dette demokrati handler om.

Vi registrerer at det nå er flere sentrale politikere, næringslivsledere og media som er svært uenige i at folket selv skal få bestemme. De samme personene går i debatten bemerkelsesverdig langt i sin argumentasjon mot sine meningsmotstandere og mot regjeringens beslutning. Vi i PP Kristiansand forstår ikke hvor all denne frustrasjonen kommer fra, og hva disse personene egentlig er redde for?

Fra vår side så kan det nesten virke som om enkelte har glemt at vi har demokrati i Norge, og i vårt demokrati er det heldigvis folket som skal bestemme. Som politikere så må vi alle virkelige vokte oss fra å heve oss over folket. Gjennom vår gjerning må vi heller aldri glemme at vi faktisk er folkets tjenere, ikke omvendt.

PP ønsker, men også håper og tror, at vi alle respekterer at det nå blir en folkeavstemning. Det er da opp til de ulike meningsmotstanderne å påvirke velgerne i sin retning. Vi forventer en ærlig og faktaorientert debatt, preget av gjensidig respekt. Ingen vet hva resultatet vil bli. Det kan være at de fleste er fornøyd og ønsker å bli værende, eller det kan være at det blir reversering.

Til sist vil vi fra vår side påpeke; en kommune er til for innbyggerne, hvor det skal leveres gode og viktige funksjoner og tjenester. Vår oppgave som politikere er spesielt det å kunne gjøre nødvendige prioriteringer. Vi i PP Kristiansand er opptatt av at innbyggerne høres og får si sin mening, og ikke minst blir lyttet til, noe som bla innbefatter at offentlige prosesser skal være åpne, riktige og transparente.

PP Kristiansand vil først og fremst ha fokus på at primæroppgavene innenfor helse, mestring og oppvekst dekkes, og at funksjoner og oppgaver i all hovedsak er der hvor folk flest bor, uavhengig av hvor de fysiske kommunegrensene faktisk er.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.