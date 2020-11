– Det er blitt reist tvil om hvorvidt en klimavennlig industrisatsing vil kunne gå hånd i hånd med ivaretakelse av den vakre og unike Lista-naturen. Til det er vårt svar at et slikt vern er en forutsetning for at prosjektet skal lykkes. Og det er mange instanser som kommer til å passe på at det blir slik, skriver ordførerne i regionen. Foto: JARLE Martinsen