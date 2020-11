KrF: En enkel analyse

Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle blande meg inn i KrFs nominasjonsprosess, men den er viktig for regjeringsalternativene, så la meg likevel komme med noen synspunkter:

Det brukes bl.a. som argument for innstillingen med Ropstad-Lossius-Kristiansen at 55 prosent av KrFs velgere kommer fra kristiansandsregionen. Med den listen som foreligger, kan man regne med at denne prosenten økes til 80-90. Man må nemlig påregne en skrell i vest: Høyre har Ingunn Foss fra Lyngdal, Frp stiller med Saudland fra Flekkefjord, og AP har Kai Steffen Østensen på 2.plass. Disse partiene kan regne med tilsig fra velgere som forrige gang stemte på KrF. Vraker man Grøvan, er KrF sannsynligvis ute av Stortinget. Som høyremann er jeg derfor bekymret for hva innstillingen fra KrFs nominasjonskomite vil få å si for mulighetene for en videreføring av dagens regjeringssamarbeid. Så dette blir spennende!

