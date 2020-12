Klimaendringene – ikke noe nytt



Gjennom hele historien har det til tider vært periodevise klimaendringer, og for de som innbiller seg at dette er et fenomen som nylig er fremkommet så er det feil. Det er mange kilder som kan bevise dette, for bare ved å gå gjennom et utvalg av avisene i Fædrelandsvennens historiske arkiv så ser klimafanatikerne at det før også har vært både milde og svært kalde vintre, samt både regnfulle og solfulle somrer. Noe av det som faktisk fikk store følger for oss egder når det gjaldt de store temperatursvingningene var under Napoleonskrigen 1807-1814. Det som da skjedde var at samtidig som vi ikke fikk korn inn fra Jylland så var somrene så elendige at flere hundre mennesker sultet i hjel. Derav kommer historiene om de bønder som måtte blande bark i melet for å spe det ut. Når det ikke var havre nok til hesten så døde den også, og når hesten døde måtte bøndene bruke oksene til pløying, og når oksene ikke fikk noe å spise på grunn av frost om vinteren og regnfulle somrer – så døde de også. Ut fra de klimatiske tragedier som rammet Norden, og særlig oss her på Agder i den perioden for mer enn 200 år siden, så virker det på meg som om dagens klimafanatikere faktisk har glemt at været tidligere også har hatt dramatiske store svingninger. Og den gangen var det faktisk ikke en eneste diesel- eller bensinbil – det var noen få dampmaskiner.

Fokuser heller mer på å bekjempe forsøplingen – og her er havet faktisk det viktigste nå.

For de av oss som er født på 1950-tallet eller før så husker vi veldig godt de store svingningene mellom vintrene på 1960-tallet, og de som var født tidlig på 1900-tallet husket de store vær-svingningene på 1930- og 1940-tallet.

Innlegget er forkortet. Red.

