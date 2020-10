Ikke steng døra til havrommet og nye næringer!

Nå har Regjeringen nylig åpnet nye områder til fornybar energiproduksjon til havs. Kristiansand ligger strategisk til for bl.a. Sørlige Nordsjø II. Vi må ikke la disse mulighetene glippe her i regionen, skriver forfatteren. Foto: Kjetil Samuelsen

Skisland har kommet med et forslag til en «byttehandel», med å si ifra seg OSP havn (offshore supply havn, red. anm.) for å tilrettelegge Kongsgård som en ren containerhavn. Dette fremstår som en altfor enkel løsning – og kan vise seg å bli meget kostbart for Kristiansand.

