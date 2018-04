Kattelivet er betraktelig forverret etter nytt vedtak fra Mattilsynet! Inntil nylig har vår voksne, steriliserte katt fått ormekur 3 ganger i året.

Middel mot flått har vi jevnt gitt pus når disse skadedyrene har dukket opp i pelsen hennes. Dette fordi vi er ansvarlige katteeiere som ønsker å gi huskatten vår et godt liv.

Nå får vi ikke lenger gitt katten disse helt nødvendige kurene -uten å ta den med til dyrlege for en såkalt kontroll av allmenntilstanden.

Vi ville være de første å ta katten til dyrlege skulle den bli syk. Men så lenge den er fornøyd og glad, ser vi ingen behov for å bringe pus til dyrlege, kun for å oppnå et godt virkemiddel mot innvollsorm og flått!

Dette må være et særdeles misforstått vedtak, gjort av Mattilsynet. Det fører bare til at katter ikke får nødvendig oppfølging lenger og blir den skadelidende part. Vi oppfordrer på det sterkeste å tenke kattens beste; La igjen nødvendig ormekur og flåttmiddel bli lett tilgjengelig for oss som ønsker å ta vare på pus. En katt skal ha et godt liv, gjør ikke dette FOR vanskelig for katteieren.