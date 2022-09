For elevene våre som har mistet tryggheten skolen skal gi de, for elevene som ikke får den opplæringen de har krav på, og deres psykiske helse.

I dagens skole er så mye som 1 av 5 lærere ufaglærte. Lærere som daglig møter barn som strever med selvbildet, lesing, regning, traumer, skilte foreldre, kanskje en hjemmesituasjon som er utrygg. For disse barna er skolen kanskje avgjørende for deres stabilitet og trygghet.

Nå sitter disse barna hjemme og venter på at skolen skal åpne for å ta vare på dem. Men fortjener ikke disse barna kvalifiserte lærere med utdanning i å møte barn som har det vanskelig? Lærere med kompetanse i å være deres trygge havn og base? Og ikke minst kunnskap om hvordan håndtere deres smerteuttrykk, eller lesevansker?

Som lærer møter jeg hver dag barn som på en eller annen måte strever med livet, og gjør mitt beste for at deres liv skal bli litt bedre. Mitt ønske er med dette at KS skal få opp øynene om hvor viktig det er med kvalifiserte lærere som faktisk kan sette inn tiltak for å hjelpe disse barna. Vi lærere trenger tillit, tid, lønn og anerkjennelse for den jobben vi gjør, og da trenger vi en arbeidsgiver som ser oss, har troa på oss og satser på oss. Og dette haster for elevene våre.

