Fra årsskiftet er det varslet slutt på all ølproduksjon i Kristiansand! Skal vi kristiansandere virkelig la bergensere ødelegge ølet vårt uten at det får konsekvenser?

Kristiansandernes kjærlighet og eierskapsfølelse til CB er stor! Jeg hadde håpet og trodd at vi skulle klart å skape en utbredt forståelse og vrede for at Hansa nå er i ferd med å gjøre noe som vil være aldeles uhørt å gjøre med øl fra Bayern, vin fra Champagne eller skinke fra Parma: Å stikke av med merkevaren Christiansands Bryggeri – vekk fra byen Kristiansand og fra Christian IVs kilde som ølet har vært brygget på i generasjoner.

Personlig er min vrede skapt allerede. Den dagen CB brygges i Bergen, vil jeg definitivt slutte å kjøpe det produktet!

Jeg har bidratt og forgjeves forsøkt å påvirke Hansa Borg slik at de skulle innse fornuften i å gi opp flytteplanene, og/eller være villig til å gi fra seg bryggerianlegget og merkevaren til lokale gründere. Hansa Borg har hatt stor glede av CBs produkter i mange år. Det er sterkt beklagelig at de ikke tar på alvor at de nå er i ferd med å ødelegge en over 160 år gammel høyst levedyktig lokal nærings- og kulturvirksomhet.

EUs ordning der det kan søkes om å få beskyttet CB som en geografisk betegnelse på øl som ikke kan produseres andre steder enn i Christianssand, viser seg å være for ressurskrevende for kommunen å forfølge videre. Resultatet vil også være usikkert, i og med at en søknad ikke vil komme fra de som eier merkevaren CB: Finansfolkene hos Hansa Borg AS.

Æ kan ikke si at æ lier det!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.