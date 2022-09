I kronikken er hovedbudskapet til Støre at «nå må det strammes inn». Hva vil det medføre for «vanlige folk og bedrifter»? Jo visst, vi har hørt det før. Det må brukes mindre penger. Regjeringens budskap ellers er at regjeringens «rause» strømstøtte til privatkunder ikke kan gjelde for bedrifter. De må klare seg selv. At bedrifter går konkurs og arbeidsplasser i Sør-vest går tapt er jo «trist», men det er bare naturlig, og ikke noe regjeringen så langt har løftet en finger for å gjøre noe med.

Tvert imot er signalene foreløpig at «kanskje» kan det komme en låneordning for bedriftene. Hva hjelper det for bedrifter som kanskje har fått ti-doblet strømregningene sine? Bedriftene har fradragsrett for moms, men det har ikke «vanlige folk», og etter strømstøtte er nå momsen dyrere i kroner og øre enn det selve strømprisen er her i Sør-vest. Men det er vi som rammes mest. Denne ekstraordinært høye momsen, eller kall det gjerne «straffeskatten», rammer ikke folk i store deler av landet ellers.

Så er det diskusjonen om hvem som kom først, høna eller egget. Sagt på en annen måte, hvor stor skyld har de høye strømprisene for den høye inflasjonen som har rammet oss? Regjeringspolitikerne og store deler av landets økonomer som sitter trygt innenfor akademia, samt visse næringslivsjournalister (Gunnar Stavrum er et hederlig unntak), mener at bedrifter som ikke klarer å ta inn økte strømkostnader gjennom å øke prisene, ja, de får bare gå konkurs. Men er det ikke nettopp det faktum at så mange bedrifter har måttet øke prisene sine så mye som sammen med høye strømpriser har ført til den ekstraordinært høye inflasjonen i Norge?

Hva hadde skjedd med inflasjonen dersom regjeringen i stedet for å håve inn mange titalls ekstra milliarder i økte strøminntekter hadde kommet på banen og latt være å beregne momsen av strømprisen før strømstøtte, samt gjort noe med strømprisene for bedriftene i de områdene som er hardest rammet? Jeg er selvsagt klar over at noe av inflasjonen er «importert» inflasjon som ikke har noe med strømprisene å gjøre, men ifølge DnBs morgenrapport 12.09. ville inflasjonen i Norge vært på 9 prosent per august dersom det ikke hadde vært for strømstøtten. Den var på 6.7 prosent. Altså 2.3 prosent lavere.

Hva ville skjedd dersom regjeringen også hadde redusert momsen til en normal måte å regne moms på, samt gitt strømstøtte til den type bedrifter som er blitt hardest rammet av høye strømpriser? Ville ikke inflasjonen da vært presset ytterligere ned, og dermed redusert behovet for kraftige renteøkninger? Alt tyder på at det ville skjedd dersom DnB s logikk videreføres, og ikke bare den, men bruk av litt vanlig sunn fornuft også.

Norge er et av verdens rikeste land, men vi kan ikke bruke penger innenlands fordi det vil føre til høyere inflasjon, sier regjeringen og «lærde økonomer». Ja vel, men er det bedre å oppføre seg slik at inflasjonen, og dermed rentene, øker mer enn nødvendig pga. regjeringens «strøm-politikk»?

Er dette bare en teori som en uvitende «gammel mann» kommer med? Det virker ikke slik. Både England og flere EU-land arbeider nå ifølge DnBs morgenrapport 12.09 med løsninger som kan redusere de høye strømprisene, både for private husholdninger og for bedrifter. Hvorfor? Jo, blant annet fordi de vil prøve å redusere en galopperende inflasjon, med derav behov for nye renteøkninger. Er vi her i Norge så mye klokere når det gjelder økonomisk politikk enn resten av verden fordi vi har en av verdens største «pengebinger»? Jeg tillater meg bare å stille spørsmålet: Blir vi lurt?

