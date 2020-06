Nye Agder fengsel - et løft for kriminalomsorgen

Nye Agder fengsel blir landets største med høyt sikkerhetsnivå for menn med totalt 300 plasser - 100 i Mandal og 200 i Froland, skriver justisministeren. Bildet viser det nye fengselet i Mandal. Foto: Samuelsen, Kjetil

Nye Agder fengsel vil gi bedre forhold for både innsatte, ansatte og pårørende, og enda viktigere: Det vil legge til rette for et bedre innhold i soningen.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn