Forståelse for fusk?

Færre stryker, men flere fusker på eksamen ved UiA.

Hvis Fædrelandsvennen siterer student Christina El-Mrabet ved Universitetet i Agder (UiA) korrekt 6. juli, sier hun at hun har forståelse for at mange valgte å fuske ved årets eksamen siden våren var så stressende. – Da undervisningen og eksamensformen ble endret på kort tid, fikk studentene oppleve en ny hverdag med mer frykt og usikkerhet, er hennes argument for å forstå dette.

Denne uttalelsen er så merkelig at jeg lurer på om El-Mrabet er sitert korrekt. Fusk ved eksamen er absolutt ikke noe å ha forståelse for, og ikke noe som på noen måte kan aksepteres. Derfor reagerer heldigvis også universitetene strengt mot dette, og viser på den måten respekt for alle de som tross alt ikke fusker ved eksamen og aldri kunne finne på å gjøre det.

Fusk er moralsk forkastelig og noe mennesker som er så privilegerte som norske studenter er, burde holde seg for gode til. Fusk er et uttrykk for misbruk av fellesskapets tillit og midler, og noe studentene selv må råde hverandre. Fusk er dessuten helt unødvendig dersom studentene følger forelesninger, deltar aktivt i undervisningen og leser pensum.

