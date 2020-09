Kraftskatten må endres

Vår vannkraft er unik, den er regulerbar, kan lagres og er fornybar. Verdiene som skapes tilfaller i all hovedsak fellesskapet, skriver innsenderne. Foto: NTB Scanpix

Mange vannkraftanlegg er nå overmodne for oppgradering, ikke bare her i Agder, men i hele landet. For å få til dette trengs en endring i skatteregimet for vannkraften.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn