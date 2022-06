I en kronikk skriver stortingsrepresentant Anja Ninasdotter Abusland, arbeid- og sosialpolitisk talesperson for Sp, om egen frykt for at ungdommen skal vokste opp til å bli uselvstendige aspeløv.

En kronikk full av merkelige slutninger, påstander og argumenter om dagens ungdom, der konklusjonen ser ut til å være at alle under en eller annen alder er bortskjemte, uansvarlige, skjermet fra virkeligheten og egentlig ønsker seg et liv på NAV. Jeg skriver under en eller annen alder, fordi Abusland blander inn ammeråd og samsoving fra babyforum, med uførestatistikk for 18-24 åringer, og rykter om udugelige ungdom som hun har hørt om.

Abusland gir eksempler på unge folk hun har hørt om som forsover seg, har fått sosial angst og til og med en som har bestemt seg for å ta et år på NAV.

Abusland vil tilbake til babytiden, og det er kanskje her det virkelige sammensuriet begynner, i kronikken altså, ikke i barndommen, for nå er det ammeråd, mammaforumer, kvinnemagasiner og spørsmål om samsoving som er det mulige problemet, og jeg skjønner det ikke.

Er det alle rådene som er problemet, eller synes hun at vi skjemmer bort babyene våre? Og kan man egentlig bortskjemme en baby? En baby! Blir de uselvstendige voksne av å få mye pupp, søvn, oppmerksomhet, kjærlighet og kroppskontakt? Eller klemmer?

Sammensuriet fortsetter. Hva mener Abusland egentlig med «unge som faller utenfor»? Mener hun unge som allerede er på uføretryd, ungdom som sliter psykisk eller ungdom som ikke har funnet seg til rette i hverken skole- eller arbeidsliv enda? Statistikken hun nevner sier at mellom 2015 og 2020 er 70 prosent flere mellom 18 og 24 år uføretrygdede. Det er fort gjort å ramle av stolen når man leser slike tall, og like fort kan man ønske seg en rask forklaring. Abusland lagde seg en rask forklaring; ungdommen er skjøre som aspeløv.

NAV har selv grundige statistikker og analyser om ungdom og uførhet, ingen av dem konkluderer med en ensidig årsak til at flere unge er uføre, men flere årsaker blir nevnt, ingen av dem er dårlig oppdragelse, skjerming fra virkeligheten eller mangel på kjedsomhet, slik som Abusland mistenker.

Årsakene til at flere unge er uføre, handler derimot om demografi, regelendringer, økt overlevelse av barn med medfødte skader og diagnoser, tidligere diagnostisering, færre arbeidsplasser for ufaglærte og psykiske lidelser.

Om sistnevnte har jeg som barne- og ungdomsarbeider alt annet enn mistanker om at ungdommen er bortskjemte aspeløv, min egen oppfatning er derimot at de aller fleste har både mer ansvar og press enn det min egen generasjon hadde som ungdom en gang for noen tiår tilbake.

Jeg kan starte med frarøvelsen av det siste året i barnehagen, beinhard skole, prøver nasjonale prøver, karakterer, perfekt-utseende-og-gode-karakterer-press fra medier, ikke bare sosiale medier, stressa (les pressa) foreldre og et arbeidsliv som stadig krever mer (du leste riktig, mer – ikke mindre).

For å få et riktig bilde av årsakene, må man gå grundig inn i det som finnes av statistikk og analyse, ikke haste seg frem til feil diagnose – feil diagnose gir som kjent feil medisin – bortskjemte pingler trenger en helt annen medisin enn overbelastede helter.

Ryktene fortalte Abusland om en 17-åring som verken husker matpakke, ullklær eller å stille vekkerklokka om morgenen. Hennes slutning er noe sånt som; hvem er det som har oppdratt denne guttungen til å bli så hjelpeløs? Selv tenker jeg; hurra! Han er bare 17 år, går allerede i lære og møter på jobb selv om han er både sulten og kald. Og vekkerklokka, den lærer han nok å stille en dag.

