Jeg har lest den gryende begeistringen for skoleuniform, som er på trappene i Fvns debattspalter.

Selv har jeg flere års erfaring med å bruke skoleuniform i fra ungdomsskole i Skottland.

Jeg er veldig enig i miljøaspektet som blir trukket frem. Vi har en enorm oppgave å gjøre når det gjelder omfanget av klær og «nesten ikke bruk – og likevel kast»-mentaliteten som herjer ikke bare i Norge men i store deler av verden.

Jeg er også enig i at det kan oppleves som lettvint å slippe å velge klær om morgenen. Det sier mange som gjennomfører førstegangstjenesten som en av flere ting de likte med oppholdet i militæret.

Likevel mener jeg at skoleuniform er en blindvei når vi snakker om overforbruk og hjelp til å stagge merkepress. Tror meg, skoleuniform bidrar ikke til å utjevne forskjeller. De blir bare litt mindre synlige for de voksne. De som er kule og har de riktige tingene flytter bare fokuset over på andre ting (som koster penger) sko, hårfrisyre, veske/ransel, osv.

Det er også rørende å se den omsorgen som vises de med mindre penger. Jeg tviler på at tvang til å kjøpe nok et sett med klær, løser dette.

Jeg vet det høres hardt ut, men vi kan ikke skjerme barna våre for ulikheter. Det vil de oppleve hele livet. Men vi kan bidra til å ikke påføre barn skam. Det spiller ingen rolle hva du har på deg for om du er snill, sterk, trofast, inkluderende eller ærlig. Dette er verdier vi må lære barn at har verdi, ikke prislappen på klær. Ansvaret for å lære hva som faktisk er viktig må foreldre ta, også når de velger klær til sine barn!

I beste hensikt,

