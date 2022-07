Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Ja, i fraværet av en lite handlekraftig og samlende statsminister Støre, som ikke setter Norge først i viktige saker for det norske folk, så fremstår faktisk fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen, i sin artikkel i Fædrelandsvennen tirsdag den 5.juli: - Itte noe knussel, Støre – vi tar alle sju! som mer troverdig enn statsminister Støre.

Jeg har som fylkestingsrepresentant stor respekt for fylkesordfører, Arne Thomassen, men når han utfordrer statsminister Støre, så vil jeg herved utfordre fylkesordføreren på noen spørsmål som er veldig viktige for folket i hele Agder.

1. Hvorfor sier du og Høyre alltid ja til økte bompenger og flere bomstasjoner i Agder?

2. Hvorfor sier du og Høyre nei til at tennene er en del av menneskekroppen ved at tennene ikke skal komme inn under folketrygden med egenandelstak?

3. Hvorfor forsvarer du og Høyre enda tvangssammenslåingen av: Søgne, Songdalen og Kristiansand etter at folket i Søgne og Songdalen sa: Et klart nei i folkeavstemningen?

4. Hvorfor vil du og Høyre fremdeles ha monstermøller/vindturbiner som koster nordmenn og norsk industri milliarder i økte strømregninger?

5. Hvorfor vil du og Høyre øke egenbetalingen/egenandeler for syke mennesker?

Fylkesordfører Arne Thomassen, dette var fem enkle spørsmål som jeg håper du vil gi meg svar på.

