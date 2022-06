Som leder av Helseutvalget i Kristiansand kommune, som øverste politiske ansvarlige for mer enn 4300 ansatte i den nye storkommunen, må jeg med dette komme med et stort varsko på vegne av alle ansatte i kommunen som nå føler usikkerhet, uro og bekymring etter meldingen fra dagens regjering om en mulig oppløsning av storkommunen.

Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

I tre år har de ansatte i helse og mestring nå arbeidet iherdig for å få harmonisert helsetilbudet til beste for hele byens befolkning. Det har gitte gode resultater som nå har gitt en mer robust tjenester for innbyggerne.

Alt dette er nå i spill. Det samme gjelder for legevakten i Søgne, som er opprettholdt av distriktspolitiske hensyn. Hvorfor skal denne nå opprettholdes videre er det flere som stiller spørsmålet om.

Jeg har blitt kontaktet av flere ansatte i helse og mestring i dag som er regelrett i sjokk over dagens melding fra regjeringen. Det er de svakeste og de ansatte dette kommer til å gå ut over. Og det er disse som når blir ofret på Vedums alter etter å ha slitt på meningsmålingene gjennom de siste årene.

Jeg er dypt bekymret på de ansattes vegne med denne meldingen.

