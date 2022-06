Viser til overraskende leder i avisen hvor det kategorisk hevdes at det å ha et kongedømme ikke er en demokratisk ordning.

Lederen sier også at rollene til representantene for kongedømmet først og fremst er seremonielle.

Det siste er nok mer eller mindre riktig, men så skriver redaktøren videre, og jeg siterer: «Og det er et stort paradoks, at en demokratisk stats øverste verv ikke fylles gjennom demokratisk valg, men gjennom arverekkefølge i én bestemt familie», sitat slutt.

Da må det være tillatt å stille redaktøren følgende spørsmål: Siden vi på demokratisk vis hvert fjerde år velger våre stortingsrepresentanter til å ivareta landets og innbyggernes interesser, og når da et suverent flertall blant disse stemmer ja til fortsatt å opprettholde kongehuset, og når meningsmålinger tydelig sier det samme, er ikke det nettopp et soleklart bevis for at folket på demokratisk vis avgjør saken? Eller hva mener redaktøren om betydningen av ordet demokrati?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.