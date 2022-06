Ukultur og korrupsjonsliknende tilstander i den sentrale ledelse hvor Vidar Kleppe, Makvan Kasheikal og Lene Jakobsen har vært lokalpartiets representanter, har omsider lekket ut i pressen. Regissøren bak dette er Vidar Kleppe selv.

Dette setter alle partiets lokale tillitsvalgte i stor forlegenhet. Som leder for partiets bystyregruppe har Vidar Kleppe i tillegg gått i spissen for rasistisk fascistisk politisk dreining.

Alt dette har skjedd uten at noen tillitsvalgte i Kristiansand ble informert.

Det er et faktum at partiets vedtekter ikke følges i dette grisete spillet, og alle tillitsvalgte står måpende tilbake etter år med dugnad og pågangsmot for et bedre samfunn.

Igjen står Kleppe på bar bakke etter nok en gang å ha bevist dårlig lederskap. Han har mistet all tillit som politiker fra hele 6 av 10 innvalgte representanter i bystyret.

Valgresultatet 2019 for Demokratene har i 2022 følgende resultat:

Av 30 representanter som sitter med tillitsverv og/eller folkevalgte verv i kommunale utvalg, finnes det bare 9 tilbake. 7 av dem ser du aldri på noen talerstol eller andre steder i lokaldebatten. Lokallagsstyret og fylkesstyret har gått av i protest, og sentralstyret er enda ikke konstituert etter kuppet for 2 uker siden.

Jeg er dermed ikke alene om å anbefale Vidar Kleppe om å trekke sitt kandidatur som ordførerkandidat ved valget i 2023. Han bør også erkjenne at han ikke har all verdens å bidra med i det året som er igjen av denne valgperiode.

Det finnes en tid for alt - også for politikere.

Vidar Kleppe er en av dem som bør strykes fra Demokratenes liste.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.