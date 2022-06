Det er selvsagt en demokratisk rett vi har til å kunne tilkjennegi hva man mener. I alle fall er tanken bak det slik.

Men dessverre, slik blir det i praksis ikke alltid. Når alle, uansett bakgrunn og inngående forståelse av betydningen og konsekvensene av det den aktuelle saken gjelder, kan stemme, så må det nødvendigvis føre til at mange stemmer mer som patrioter eller andre former for å kunne opprettholde forhold slik man har det. Herunder også å være farget av miljøet rundt seg. Kanskje uten å inneha nødvendig kunnskap, herunder praktiske så vel som økonomiske konsekvenser av et ja eller nei vil medføre.

I det demokratiske Norge har vi valg både på stortingsrepresentanter og lokale politikere, dvs. riks- og kommunalt valgte. Her velger vi inn personer som skal bestemme og ta avgjørelser nettopp på vegne av befolkningen. Politikerne er dermed en ressurs ved at de må sette seg inn i forskjellige saker, og på dette grunnlaget ta avgjørelser på vegne av folket. Til det beste for innbyggerne.

Det er da betimelig å spørre om hvorfor man enkelte ganger, heldigvis svært sjeldent, velger å «la folket komme med råd» i form av en folkeavstemming. Spesielt med de begrunnelser jeg nevner ovenfor.

