Da jeg hadde rettet norskstilene og delt dem ut til elevene, ble det bråk. I klassen min i Stavanger grep en elev ordet, med utestemme:

- Jeg skal studere medisin, og da kan jeg ikke ha en firer i norsk, forkynte hun.

- Det går an å studere i utlandet, og til det trenger du ikke så høyt karaktersnitt, forsøkte jeg meg.

- Men jeg liker ikke utlandet, ropte hun.

Da erfarne journalister gikk av moten i Schibsted-konsernet, dro jeg lektorpapirene mine ut av en skuff og var så heldig å få jobb på videregående. Det er svært givende å være lærer, ikke minst på Tangen, hvor både kunnskap og kameratskap dyrkes.

Vi har også makt til å dele ut billetter til reisen videre i livet. Dette virker svært ubehagelig, for setting av standpunktkarakterer er ingen eksakt vitenskap.

Men også her preges elever som vil inn på de mest etterspurte studiene, av neglebitende karakterjag. Er lege, jurist, tannlege eller psykolog målet, må man ha svært gode karakterer fra videregående for å studere i Norge. Dermed får vi et usunt seks-begjær.

For oss lærere betyr det at vi skal være både trenere og dommere. Ikke bare forsøker vi å tilføre elever kunnskaper, vi har også makt til å dele ut billetter til reisen videre i livet. Dette virker svært ubehagelig, for setting av standpunktkarakterer er ingen eksakt vitenskap.

Kan hjelpen komme fra Opptaksutvalget, oppnevnt av regjeringen Solberg? Innen 1. desember i år skal det levere sine forslag. "Hvordan kan vi bidra til å dempe usunt karakterpress, samtidig som vitnemål fra videregående er hovedgrunnlag for opptak til høyere utdanning?" skriver Opptaksutvalget blant annet på sin nettside.

Problemet i dag er at de videregående skolene gjør jobben med å sile søkerne. Dette er billig og behagelig for universitetene, men vi trenger sårt en omlegging der karakterene betyr mindre enn nå.

Jeg anbefaler Opptaksutvalget å skjele til Tyskland, hvor en del universiteter slipper ungdom inn på det etterlengtede medisinstudiet via vitnemål fra videregående, opptaksprøve og intervju. Under intervjuet må kandidatene overbevise om at de er motivert og egnet til yrket de ønsker. Dette er en utmerket modell for studier i Norge. (Universitetet i Oslo har for øvrig latt medisinstudenter teste en mulig opptaksprøve).

Og nå må jeg tenke på møtet med min nye fastlege for noen år siden. Det tok 20 sekunder før jeg bestemte meg for aldri å se ham igjen. Å ønske sin nye pasient velkommen, var han ute av stand til, og fyren var omtrent like flink som fuglehunden min til å småprate.

Så viste jeg ham en hudflekk. Var den mistenkelig?

-Det er bare en aldersflekk, erklærte legen.

- Nå må du gi deg, jeg er altfor ung til sånt, sa jeg spøkefullt.

-Nei, det er du ikke, svarte han gravalvorlig.

Det kan nok tenkes at denne karen hadde blitt luket ut under et intervju for søkere til medisinstudiet.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.