Jeg hadde faktisk forventet mer fra en kritisk leder. Selv med urimelig høye strømpriser i Sør-Norge er det svært få bedrifter som vil få alvorlige problemer med dagens priser.

Bedriftene som i tur og orden har stått fram i avisens spalter den siste tiden vil stort sett gå med millionoverskudd etter at strømregninga er betalt. Sist ute nå er suksessbedriften Bulk Infrastruktur som lever av å tilby fjellhaller til svært kraftkrevende datalagring for mange utenlandske bedrifter. Eieren hevder i avisen at Norge burde slutte med eksport i perioder med høye priser. Dette vil gi hans kunder lavere strømpris.

Hvem er det som betaler dersom norske myndigheter ikke sørger for at kraften går der den gir høyest pris, slik han i praksis ber om? Det er kraftprodusentene – altså deg og meg stort sett. Konsekvensen av hans forslag er at norske skattebetalere må subsidiere hans utenlandske kunder. I tillegg har Bulk lenge hatt mulighet til å inngå fastprisavtale på strøm. Fastpris er noe dyrere, og er å anse som forsikring mot høye priser. Bulk har, kan det se ut til, valgt å ikke tegne denne forsikringen.

Å be om gratis forsikringsutbetaling nå når huset brenner fremstår i beste fall som umusikalsk. Norske ikke finansielle bedrifter omsatte i 2020 for 5813 milliarder med et overskudd på 567 milliarder. I underkant av 1% av kostnadene var strøm. Dersom kostnaden til strøm nå firedobler seg må bedriftene øke sine priser med 3% for å dekke den økte kostnaden. Om man ikke klarer å øke prisene vil overskuddet fortsatt være langt over 400 milliarder. Og det i et kriseår!

Det er bra at Fædrelandsvennen heier på næringslivet. Det gjør jeg og. Men de klarer seg fint uten denne støtten. De er sterke profesjonelle aktører med enorme lobbybudsjetter. De hyrer inn pr-bransjen og kjører tunge kampanjer mot politikere og journalister. Deres jobb er å skape overskudd for sine eiere og det kan se ut til at alle midler nå tas i bruk for å fylle bankkontoen. De som kunne trengt en stemme er de uten svære lobbybudsjett. De som ikke har råd SFO eller en tur i svømmehallen. Det er de som til slutt betaler for subsidiene til næringslivet.

