Det er stort sett samme antall mennesker, men antall firbente forandrer seg gjennom hele året. Akkurat nå er det fem. Tre av dem bor fast hos oss. To av dem er dyrevernskatter som har blitt værende, og den tredje hentet vi på en gård i Nedenes. De to siste kom hit før sommeren, og mens de tre fastboende voksne er ute og jakter mus og insekter, har disse supersøte ungjentene vært på jakt etter eget hjem.

Slik har det i grunnen vært de siste somrene. I fjor hadde vi en kattemamma med tre små. Sommeren før der hadde vi fire morløse som vi flasket opp. Spredt utover året har vi hatt voksne katter, og de siste tre-fire årene er det sikkert snakk om over 20 katter. Så å si alle med hjerteskjærende historier i bagasjen.

Og det er bare hjemme hos oss.

For noen dager siden meldte Dyrenes Beskytter Kristiansand om en eksplosiv økning i dumpede og hjemløse katter sammenlignet med året før. Mye av dette henger sammen med at mange flere tok hjemmeferie i fjor, og at de såkalte koronadyrene har blitt mer ubeleilige i år. Det er også mulig at vi i fjor merket de positive ringvirkningene av pengene DBK brukte til å subsidiere sterilisering og chipping av katter, og at virkningen nå har gitt seg. Men jeg tror også at kattene er offer for prisøkningene vi ser overalt i samfunnet. Bak mange av de hjemløse og forlatte kattene vi tar inn, tror jeg det står fortvilede mennesker og håper at noen skal finne dem og redde dem, fordi de klarer ikke lenger å ta seg av dem.

Er det noe jeg har lagt merke til disse årene med pelskledd gjennomtrekksfamilie, er det hvor tett katteskjebnene henger sammen med menneskeskjebnene. Der det er dyr som har det vanskelig, er det mennesker som har det vanskelig. Der det er dyr som trenger hjelp, er det mennesker som trenger hjelp. Der det er dyr som sulter, er det også sultne mennesker.

Det hender det kommer forespørsler om å passe dyr midlertidig mens eieren står i en vanskelig livssituasjon. Det kan være snakk om sykehusopphold, rusrehabilitering, økonomiske utfordringer, samlivsbrudd eller bosituasjon. Dette er imidlertid ikke noe frivilligheten har kapasitet til å følge opp, og det finnes få gode alternativer.

Her tror jeg at bedre samarbeid mellom kommunene, helsetjenestene, NAV og dyrevernsorganisasjonene kunne bidratt til gode løsninger for allerede utsatte grupper.

Mandag var kattens dag! Det er en fin dag til å åpne en ekstra boks med tunfisk, finne frem leken med kattemynte eller åpne privat kattespa - men det er også en fin dag til å gjenta noen oppfordringer:

•Snip, chip og forsikre katten din •Kontakt en dyrevernorganisasjon og meld deg som fôrvert •Husk at du har hjelpeplikt dersom du ser et skadet dyr eller dyr som lider •Til våre folkevalgte: Det er en enorm jobb dyrevernerne gjør for både samfunn og enkeltmennesker, og de gjør det stort sett uten offentlig støtte. Er det mulig å gjøre mer? •Hjelper du dyr, hjelper du mennesker. •Adopterer du en hjemløs katt fra DBK, Dyrebeskyttelsen, Pus i Hus eller Dyrenes Hjelper, får du sosialiserte, friske, steriliserte katter med papirene i orden. Og du åpner plassen for en annen enn hjemløs katt.

