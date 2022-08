Noen tar avstand fra alt som kalles kunst, mens andre går helt opp i det. Har du kunnskaper og interesse innenfor et spesielt område, lærer du etter hvert å sette pris på opplevelsen av en kunstnerisk utførelse. For andre kan det være bare en god eller dårlig opplevelse.

Jeg mener at opplevelsen er det viktigste. Om det er kunst eller ikke kan de som har inngående kunnskaper synes noe om og gjerne dele med andre med samme interesser.

Finnes kunst bare i offentlig finansierte bygg og institusjoner? De fleste av mine gode kulturelle opplevelser (hovedsakelig musikalske) har funnet sted i litt snuskete og trange lokaler langt utenfor offentlige subsidier.

Hva har dette med siloer å gjøre? Jo, hvis vi kan få et sted med opplevelser for de fleste, men også for de spesielt interesserte, er det penga verdt. Skal bare de med adekvat utdannelse og korrekt politisk ståsted bestemme, så takk for meg!

Lykke til Fuglestad & co!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.