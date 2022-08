Ikke uventet fikk krigen i Ukraina og Putin et stort ansvar for prisene. Men det er markedet og kablene til utlandet som muliggjør de ville prisene! Kablene skulle bare påvirke pris 3-4 øre. Kablene skulle utveksle strøm, og eksportere et overskudd. Ropstad følte seg villedet av de som utredet kablene. De ble til noe annet. Strømeksport med prisimport. Både Nilsen og Mykjåland var enige om at kablene ut av landet har stor skyld i dagens priser.

Men ingen greide å kalle en spade for en spade. Dagens priskrise, slunkne magasiner i sør og sørvest, er en klar følge av et marked med profitt som styringsverktøy. Det er fri flyt av strøm slik EØS-avtalen forlanger. ACER vokter over at avtalen etterleves. Det er virkeligheten.

I partilederdebatt ville ikke Jonas «og de» anbefale makspris. Jonas Gahr Støre (Ap) hevdet at land som hadde hatt det, hadde det gått dårlig med. Gikk det virkelig dårlig med Norge under Gerhardsen (Ap), Bratteli (Ap), Borten (Sp) og Willoch (H)? Fastpris og toprissystem, ingen nettleie. Alle vanlige folk var fornøyde, og Norge gikk det da virkelig godt med. Hadde vi fortsatt med det systemet, ville strømprisen i dag kanskje vært 30-40 øre. Strømutveksling og eksport hadde vi faktisk den gang også!

Den samme Jonas minnet, eller mimret, om at «Ap hadde stolte tradisjoner med at kraften har vært brukt til å bygge landet. Billig strøm ga grunnlag for industri og trygghet for folk.» Det var den gang, det. I dag lar Ap arvesølvet selges til høystbydende. Det er virkeligheten.

I dag er vi fanget i et edderkoppnett av kabler. Vi sitter i det klisteret. Styringspartiene Ap og H har bestemt at kablene er nødvendige for forsyningssikkerheten. Hvor mange trenger vi? Det var nok kabler i det store «tørråret» 1996. Det var nok i 2002/2003. Det var nok i 2009/2010. De to siste kablene har bare gitt oss stadig høyere priser, og muliggjort tapping av vinterreservene.

Det er ingen kvikk fix, men ett sted vi må starte. Si opp ACER-avtalen. Start prosessen med reforhandling av EØS-avtalen om energi. Norge har gode energikort, og kan bruke dem. Ta frem igjen Aps stolte tradisjoner og bruk kraften til å bygge landet. For én ting er sikkert:

Det blir ikke ro før en løsning aksepteres av vanlige folk.

