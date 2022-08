Kraftbransjen bruker som argumentasjon at eksporten i år er lav. De nevner ikke at den er lav fordi magasinene ble tømt i fjor. Det er uredelig argumentasjon.

Samme miljøer hevder at strømkabler ikke har større betydning for prisen. Samtidig som de sier at prisen må være høy for å begrense eksporten. Altså direkte selvmotsigelse.

Mange kraftselskaper ba tidlig i vår om å få tappe magasinene under lovlig grense, for å senke strømprisen. Noe de heldigvis ikke fikk lov til, da hadde rasjonering vært enda vanskeligere å unngå.

Kraftselskapenes nettselskaper høyner prisen til kundene med argumentet at de samme selskapenes produksjonsdel har høye priser. Vi må altså betale mer i nettleie fordi kraftselskapene tjener mer på strømmen.

Det regner mindre enn normalt i år, men det er etter at magasinene ble tømt. Dessuten har Sverige slitt med tørke i store områder i flere år, så fenomenet burde være kjent.

Agder Energi (LOS) var blant selskapene som ønsket at Norge skulle bli Europas grønne batteri, hvor norsk kraft skulle eksporteres og europeisk kraft skulle kjøpes «billig» for å pumpe vannet tilbake igjen. Ikke for å gi lavere norske strømpriser, men for å selge enda mer kraft dyrt.

Mange ønsker mer utbygging av vassdrag og landbasert vindkraft for å gi lavere strømpriser. Uten å nevne at så lenge europeisk energipris bestemmer strømprisen, fører ikke dette til lavere priser.

NVE har ikke gjort jobben sin som reguleringsmyndighet. Fenomenet at strømmen selges fra billig til dyrere markeder må man regne med at NVE kjente til. Så er nok også litt av problemet at politikere sitter på mange sider av bordet, siden de også dominerer strømselskapene.

Så langt om problemet, hva med løsningene? Det er få enkle løsninger, man må se dette i større sammenheng hvor ingen løsninger alene løser alt.

Strøm er like livsnødvendig som mat og vann og må reguleres deretter. Det vil si at hundre prosent markedsstyrt kraftbørs må erstattes av delvis regulert marked. Hele Norge bør være samme prisområde, i hvert fall til nødvendig overføringskapasitet er bygget ut. Dermed sikres konkurranseutsatt eksportindustri, fritidsanlegg (idrettsanlegg/skianlegg osv) og virksomheter utsatt for nasjonal konkurranse (f.eks. slakterier) fortsatt levedyktige og like vilkår.

Det må vurderes om drift og betaling av strømnettet skal være organisert på samme måte som f.eks. vann og avløp.

Det trengs åpenbart klare krav til at kraftmagasinene skal ha nok vann for å dekke lengre tids forbruk og ta høyde for tørre år.

Det må bli streng styring av strømkablene. Kun reell overskuddskraft som ikke trengs til eget forbruk og forsyningssikkerhet bør eksporteres. KrFs forslag om eget prisområde for strømkablene kan være mulig løsning. I tillegg til (midlertidig) strømstøtte bør kraftinntekter gå til energieffektivisering, med spesielt fokus på næringsliv og lavinntektsgrupper som kan bo i egne eller leide trekkfulle hus.

