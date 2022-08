En av Putins begrunnelser for invasjonen i Ukraina er at området «opprinnelig» hørte til Russland. Det er et interessant synspunkt, for det må bety at Norge må få tilbake Härjedalen, Jämtland og Bohuslän, Danmark må få tilbake Skåne og indianerne må få tilbake hele det amerikanske kontinent. Og Russland må innlemmes i Ukraina, for det er der Rus-riket har sin opprinnelse. Moskva avvikles som hovedstad til fordel for Kyiv og Putin går av og erstattes av Zelensky...

