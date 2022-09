Dagliglivet påvirkes. Vi har vært vant med lav rente, billig strøm, levelige drivstoffpriser og en økonomi hvor det ikke har vært så nøye med et personlig økonomibudsjett.

Basisen vår, hverdagen, vil tvinge oss til mer omtanke – økonomisk planlegging og tilpassing. En handlingsregel som utløser krav til nøkternhet i «privaten», også for at klimamål skal oppnås. Det gjelder i den vanlige hverdag.

Jeg har startet «kampanjen» med fokus på bilkjøring og kjørestil, hvor mange kilometer det er naturlig å kunne få ut av hver liter drivstoff. Jeg har gjort meg kjent med meg selv og ser fordelene. Er nå i full gang med å oppnå lavt drivstofforbruk per kjørt kilometer. Det er jeg stolt over. Jeg ser hvor mye det er å spare ved å holde fokus over tid, lære seg vanen og utnytte bevegelsesenergien. Et initiativ flere bør ta, etter min mening.

Hvordan er din kjørestil og ditt drivstofforbruk per mil? Lite skal til for at bidraget virkelig skal bety noe. Regn litt på det. Ikke minst blir konsekvensene reduksjon i uønskede hendelser og dertil reduksjon i helsemessige kostnader. Start nå, med fokus på aggressivitet, hastighet og redusert brennstofforbruk.

I samme slengen er det også verdt å nevne Flexikortet bussen tilbyr. Det gir deg muligheter du kanskje ikke har tenkt på, hyppige avganger til en svært billig penge, over store deler av regionen. Ta en bli-kjent-prøve-tur og forsøk. Jeg tror du vil bli fornøyd.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.