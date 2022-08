Du leser nå et leserinnlegg. Det uttrykker innsenderens mening.

Sett fra mitt ståsted og fra region øst-Norge, så er det med gru jeg ser på utviklingen i Norge. For tiden befinner jeg meg i Spania, og her er det meste av matvarepriser under 50 prosent av hva det koster i Norge. Hvorfor?

Selvsagt er strømmen dyr også her, og vi sparer og sparer. Nå er sommeren på hell, men varmen fortsetter med +30C, og det kan vi leve med en stund til, men hva med vinteren både her og i Norge.

Norge som er en selvbærende nasjon full av fossekraft, skal selvfølgelig produsere og levere til Europa, men først skal vi sørge for at vi er selvforsynt til eget behov til priser vi nordmenn kan godta?

Innlegget er forkortet. Red.

