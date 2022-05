Politikere både nasjonalt og lokalt omfavner nå dette nye industri- og energieventyret uten forbehold slik de gjorde 12-15 år tilbake med landbasert vindkraftindustri. Men etter at folk hadde fått politikerne til å ta inn over seg konsekvensene med de omfattende naturødeleggelsene industrianleggene medførte, ble det massiv motstand i de aller fleste kommunene. Det stoppet hele eventyret, i Agder dessverre for sent i Sirdal, Kvinesdal og Farsund. Men motstanden stoppet havvindprosjektet på Siragrunnen og begrunnelse fra regjeringen var de alvorlige konsekvensene prosjektet ville fått for fisk, fiskeri og fugl/artsmangfold.

For landbasert vindkraft har forskning og anleggene i seg selv vist hvilke dramatiske konsekvenser turbinene har, i denne sammenhengen nevnt spesielt fugl og insekter. Når det gjelder havvind, må vi derfor ikke komme i en liknende situasjon at store industrianlegg raskest mulig kommer i drift, og at forskning og drift senere viser at til eksempel vibrasjon er svært ødeleggende for sjøpattedyr og fisk og at store mengder fugl drepes av rotorbladene.

Den omstillingen og havvindssatsingen som politikere nå tegner opp for oss, har dimensjoner over seg på råstoffmengder verden nok ikke har nok av. Den finske geologiforskeren Simon P. Michaux hadde til eksempel en stor artikkel i Hufvudstadsbladet 25.04. om dette. Et beslektet forhold er utvinning av sjeldne metaller og jordarter som er helt nødvendige komponenter i vindturbiner. Denne gruvedriften foregår i dag i all hovedsak i Kina og Kongo, virksomhet som har svært alvorlige miljø- og sosiale konsekvenser.

Offshore vindkraft er en følge av «Det grønne skifte». Vi må fase ut fossil energibruk med nye klimanøytrale løsninger, men ellers «business as usual».

Få tar til orde for at omstillingen også må innebære å stabilisere /redusere forbruket, ikke minst på energi med effektivisering, sparing og et kritisk blikk på hvilke nye behov vi stadig skal dekke.

Havvind skal selvfølgelig utvikles, men den som andre virksomheter har miljøkonsekvenser, og disse må vi være på det rene med før eventyret tar helt av. Den «klondykestemningen» som nå synes å herske ikke minst i Agder om vindkraft til havs, kan få ordtaket «etter den søte kløe, kommer den sure svie» til å ha gyldighet.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.