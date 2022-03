Næringsliv og husholdninger sliter med de høye prisene på drivstoff og strøm. Tiden fremover vil være enda mer ustabil og uforutsigbar på grunn av krigen i Ukraina. Vi kan ikke lenger være avhengig av russisk olje og gass, vi må ta ansvar for oss selv med økt egen produksjon her i Norge.

Jeg leser i Finansavisen at NHO ber om mer vindkraft på land. Landbaserte vindkraftanlegg er bakstreversk og vil aldri få innbyggere og kommuner med på laget. Det er tydelig at det rører oss langt inn i den norske sjela å ødelegge store naturområder for noen stygge og ineffektive vindturbiner.

Så selv om det er politisk korrekt å snakke om landbaserte vindturbiner på kanapefester i Oslo, så er dessverre tiden for slike anlegg over, og den vil aldri komme tilbake.

Men vi hører ingen ting om kjernekraft. Jeg håper at NHO, Næringsforeningen og andre toneangivende aktører tar sats og sier klart ifra at atomkraftverk er det mest miljøvennlige, effektive og minst plasskrevende av alle energiproduserende former. Jeg har foreslått og fått flertall for at Agder FrP skal være positive til atomkraftverk, men saken skal videre til landsmøtet i FrP før det eventuelt blir vår nasjonale politikk. Vi ser også at det er bevegelse i flere politiske parti om atomkraft, men foreløpig har vi ikke helt klart å dra den over målstreken til å faktisk bli nasjonal politikk.

Jeg tror at dagens regjering ikke kommer til å gjøre noe når det gjelder kjernekraft, ingen av de partiene som styrer nå kommer til å gjennomføre noen betydningsfulle reformer innen samferdsel, kraftutbygging og helse. Det er først når Høyre og FrP kommer tilbake i regjering i 2025 vi vil få nye reformer og fremgang.

Men for at vi som jobber med å få endringer i dagens og morgendagens energipolitikk skal få gjennomslag og dra atomkraftverkutbygging over målstreken, så trenger vi at NHO, GCE Node, og næringsforeningen også melder seg på og deler på byrdene i kampen. Trond Backer, Tom Fidjeland og Høye Høyesen, dere er tydelige og klartalte i det offentlige ordskiftet, derfor spør jeg om dere tar utfordringen med å snakke mer om kjernekraft? Vi trenger flere som snakker om fordelene med atomkraftverk, og stabil og forutsigbar energi produksjon for folk og næringsliv.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.