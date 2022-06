Kristiansand har tatt imot kloakk fra Vennesla på Odderøya renseanlegg siden 1993. Det er logisk for to nabokommuner å samarbeide om å rense driden, så Otra og Byfjorden blir rein. Et hopp og et lakk vestover har det interkommunale kloakksamarbeidet pågått i over 40 år. Songdalen kommune begynte å levere sine bidrag til Høllen renseanlegg i 1981. Gode naboer samarbeider og finner selvsagt praktiske løsninger. Når det gjelder kloakk har kommunegrensene ikke noe å si.

