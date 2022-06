Her har både Kristiansand kommune, Songdalen kommune og Søgne kommune hatt en dårlig prosess da de gikk inn i Nye Kristiansand.

Kristiansand var for, Songdalen var skeptisk, og Søgne var imot. Allikevel ble de tre kommunene slått sammen til en storkommune.

Kristiansands ordfører Jan Oddvar Skisland hadde bare gode intensjoner da Nye Kristiansand så dagens lys.

Det blir spennende med den nye folkeavstemningen, og om Søgne fortsatt har like mye imot at de bygger en ny storkommune sammen. Det er befolkningen i alle de tre gamle kommunene best tjent med.

