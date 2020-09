Karusellen er her igjen!

Terrengkarusellen ønsker mange deltakere, og vi er nøye med smittevernstiltakene. Så vi anbefaler deg å stille opp hver torsdag, og det vil du garantert ikke angre på!

Vi forventer at de som løper stiller opp når det er løp og konkurranser. Og det er jo bra både for kropp og sinn. Terrengkarusellen har begynt nå etter sommeren, og kanskje ikke så mange er klar over det.

Karusellen er et lavterskeltiltak der alle er velkomne uansett stand, stilling og form. Her kommer vi sammen om løpsopplevelsene, og for å slå av en prat. Og nå må folk komme, for vi har ingen problemer med korona blant løperne. Men vi er nøye med å følge anbefalingene fra regjeringen og FHI.

Så kom da! Du er viktig for oss, og alle teller!

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn