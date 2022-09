Eva Fidjeland ble plutselig bekymret etter et innslag på Dagsrevyen forleden, der en kornbonde uttalte at nå var det viktig å sikre den norske matforsyningen. Basert på dette, forfatter hun et lite angrep på Kunstsiloen. Det hele virker veldig lite gjennomtenkt. Eller?

Siloen ble tømt for korn i 2008, og et enstemmig vedtak i bystyret i 2016 satte i gang prosessen med å omdanne den til Kunstsilo. Arbeidet med dette startet i 2019, og pågår den dag i dag. Det har ikke vært rent lite omtale av dette, og det har vært en del bilder fra arbeidet i mediene. Likevel ser dette ut til å ha gått Eva Fidjeland hus forbi. Hun tror fremdeles at siloen ved siden av Kilden er egnet for lagring av korn.

To ting peker seg ut; først at Fædrelandsvennens takhøyde for innlegg er enorm, bare det kan tolkes som et angrep på Kunstsilo. Polariseringen gir en debatt og engasjement som åpenbart øker antall klikk hos avisen. Det andre er at man skaper enormt god reklame for Kunstsilo ved å snakke om den hele tiden, også i negative ordelag. Det verste som kan skje, er at vi slutter å snakke om den. Tusen takk til Eva Fidjeland for hennes vilje til å slå døde hester ihjel nok en gang.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.