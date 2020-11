Natur, arbeidsplasser, arroganse og uvitenhet



Morrow Batteries som Agder Energi, Gjelsten Holding og Bellona har eierinteresser i, planlegger en batterifabrikk som kan komme til å havne på et tomteområde på Lista i Farsund kommune som kommunen vil omregulere til industri og næringsområde. Problemet er at i dette området holder det til minst 34 truede fuglearter, rødlistede planter, insekter og andre organismer. Skulle derfor Farsund kommune mene noe seriøst med å ta vare på særdeles viktig natur, fugleliv, insekter og rødlistede planter burde kommunen gått aktivt inn for å totalfrede området. De seks ordførerne i Lister-regionen deler imidlertid ikke naturvernrådgiver Martin Eggen i Ornitologisk forening sin bekymring. I sin uvitenhet og arroganse hevder de at en batterifabrikk kan være til naturens fordel. Man opphøyer altså seg selv til eksperter og høyesterettsdommere i ornitologi.

Det er bare uvitende folk som kan hevde noe slik. Ordførerne hevdet at de ikke vil godta en løsning som ikke tar hensyn til naturverdiene på en god måte. Da burde dette området være totalt uaktuelt.

Hva skal man så med en batterifabrikk? Hensikten er selvfølgelig å få elektrifisert bilparken for å spare miljø og klima. En tysk forskningsrapport fra ingeniørforbundet Verein Deutscher ingenieure e.V. viser imidlertid at hvis man ser på hele verdikjeden er moderne kjøretøy med forbrenningsmotorer mindre forurensende enn el-biler. Problemet med elektriske motorer med batterier er de høye energi- og materialkostnadene i produksjonen, og at batteriene med tanke på miljøvern er svært problematiske. Man bør derfor helle kaldt vann i blodet på de som tror på illusjonene om elektriske biler som ekstremt miljøvennlige. Ordførerne i Lister-regionen bør nok derfor vurdere andre alternativer enn en batterifabrikk for både å sikre miljø og naturinteresser og skape nye arbeidsplasser.



Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn