Ja, hva er det med den fotballen?

Takk til Tron Egil Meier Høyrem for hans innlegg i fvn 17/11-20!

Ja, nevnte Dagsrevy-sending ergret oss såpass at vi slo den av.

NRK TV sender ikke bare fotball, men sport i 3 dagsnyttsendinger hver kveld. Hvem interesserer seg for i detalj å få vite om behandlingen av et senestrekk eller en overbelastning av en idrettsutøver? Brukes der noen gang sendetid i noe program for å fortelle om en fiolinist i Oslo-Filharmonien som har fått tennisalbu, eller en trompetist som har fått munnsår?

I TV 2, sender man sportsreportasjene etter værmeldingen. Vi som liker å få med oss værmeldingen på NRK TV, må smøre oss med mengder av tålmodighet, og døyve ergrelsen over at NRK overprioriterer sporten.

Noen mener at sport er kunst og kultur. Da må NRK sannelig også prioritere andre kunst- og kulturformer i mye større grad.

