Kabotasjekaos i persontransporten

Foto: Halvard Alvik / ntb

Jeg lærte noe nytt for et par dager siden, jeg lærte at kabotasjeregler ikke er innført for persontransport i Norge. Da er det ikke rart at jeg har stått med eneste norske turbuss diverse steder i landet, omringet av utenlandske selskaper som undergraver vårt livsgrunnlag.

