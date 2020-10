KrF setter familiene først

– Vi kan ikke bare bruke permisjonsordningen som et likestillingsverktøy, skriver Jorunn G. Lossius (KrF). Foto: Jan Haas / Picture Alliance

Anette Tretteberstuen viser i et innlegg i Fædrelandsvennen 26. oktober at hun hverken forstår barnefamiliers behov eller KrFs familiepolitikk – kanskje fordi de to i stor grad er det samme.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn