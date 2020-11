Lapskaus i den sorte gryta

Nå er vi jo kommet dithen at den ensomme rytter, eks-ordfører Harald Furre, er by gone. Men, hva så? Er jorda blitt flat siden da, eller er alt som før? Rund og rundt? Slik det politiske kart ser ut nå om dagen, kan man jo klø seg både foran og bak og være like klok. What the fuck skjer? Den ene politiker etter den andre tar en spansk en, og vender ryggen til tidligere perlevenner. Vel, perle og perle fru Blom. I politikken er alle sin beste venn-inne eller ute ser det ut til. Det er på tide å la tivoli være tivoli, og styring av byen være det sentrale. Lytt til folket, folkevalgte, og ta beslutninger deretter.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn