Elbil-suksess

I mars var 37 % av alle biler solgt i Norge elbiler! Den grønne avgiftspolitikken fungerer. Med avgiftsletter for nullutslippskjøretøy har Norge blitt et foregangsland når det gjelder å få en mer miljøvennlig transport. Avgiftsletter både på anskaffelse og bruk har bred oppslutning i Stortinget.

Stortinget har vedtatt at nullutslippsbiler ikke skal betale mer enn maksimum 50% avgift for parkering og bompenger. Da bystyret i juni 2017 behandlet en sak om parkeringsavgifter for elbiler, foreslo Venstre at stortingsvedtaket burde følges opp også i Kristiansand, men flertallet ønsket at elbiler skulle betale full p-avgift, bortsett fra i Kilden p-hus og ei parkeringstomt ved Gartnerløkka. Her skulle elbilene kunne stå gratis fra 08-18.

Antallet elbiler øker og gratis parkering i Kilden p-hus er blitt en suksess. Men vi må ikke problematisere suksessen, vi må juble over at flere og flere kjører fossilfritt, og vi må fortsette den vellykkede avgiftspolitikken.

Eventuelle utfordringer med for mange elbiler i Kilden p-hus kan løses ved å følge opp Venstres forslag om at det må gis redusert p-avgift for elbiler i alle p-hus.