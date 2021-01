Kommentar til Grøvan

Grøvan har et innlegg i avisen 11. januar om filmen «Den største forbrytelsen». En film jeg også tror alle vil ha godt av å se. Han har også en historisk betenkning om antisemittisme og jødehat. Den delen er jeg enig med ham i. Kunne kanskje ha føyd til Martin Luther.

Det som får meg til å reagere er avsnittet «politiske partier har seriøst foreslått boikott av Israelske varer» (her i Norge). Hva har det med jødehat å gjøre?? Jeg er klar over at for Israels Venner gjør staten Israel aldri noe galt. Men jeg mener at vi andre må få lov til å reagere på hva staten Israel gjør i områder de ulovlig har okkupert uten å bli beskyldt for å være antisemitter og jødehatere.

For egen del reiser jeg med ungdom til utryddelsesleirer i Europa for å lære dem hvor galt det går når denslags hatideologier får fotfeste. Men allikevel mener jeg at jeg har rett til å kritisere når stater begår urett, selv om det måtte være Israel.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn