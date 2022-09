Etter oppvekstutvalgsmøte på tirsdag denne uken fikk høyresiden flertall for et forslag hvor de skal gi en elevpris til de faglig «flinkeste» elevene. Det er altså et forslag som lyder slik: «Elevpris – kriterier: Årlig elevpris for gode faglige prestasjoner tildeles eleven som i avgangsåret har best karaktersnitt». Vinneren vil etter vedtaket altså få en «diplom, et morsomt stimuleringstilbud for faglig utvikling og et utdanningsstipend fra Kristiansand kommune som et skulderklapp på vei inn i fremtiden».

Jeg mener på ingen måte det er feil å anerkjenne faglige dyktige elever. Min opplevelse er at disse elevene ofte er ressurser som løfter seg selv og andre i klasserommet. Det er stor læring i å hjelpe hverandre, og det er altså mange dyktige lærere rundt i kommunen vår som hver eneste dag jobber for at alle elevene uansett nivå skal få tilpasning i forhold til sitt faglige nivå. Dermed er det ikke slik at verken elever som sliter faglig eller som er sterke faglig ikke får tilpasset opplæring eller blir sett, slik Høyres Nicolai Østerby hevder i sitt innlegg.

Det er en viss forskjell på når du gir priser til elever. Alle elever er nødt til å fullføre grunnskoleopplæringen. Derfor kan det ikke sammenlignes å gi priser til elever på grunnskolen, og det å gi priser i videregående opplæring eller priser som blir gitt gjennom høyst frivillige fritidsaktiviteter.

Faglig kompetanse er viktig i skolen, og vi skal alltid jobbe for at elevene opplever mestring ut fra sitt nivå. Men det er også andre vesentlige ting som er viktig i skolen. Flere elever sliter med skolevegring, så for noen er bare det å komme på skolen en stor prestasjon. Det å snu arbeidsvaner er også imponerende, de elevene som jobber jevnt gjennom hele skoleåret og går fra 2 til 3 i for eksempel matte, er elever som virkelig fortjener anerkjennelse.

Det er så viktig å gi anerkjennelse og ros til elevene, men jeg vil ikke at det skal gjøres kun til en/noen få elever i skolen slik høyresiden gang etter gang vil.

