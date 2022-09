For folk som arbeider for løsrivelse fra Kristiansand, er dette en gavepakke, men for utbyggere og småbarnsfamilier som vil ha spredt bebyggelse, er det en trist melding. Dersom ikke teknisk direktør får det som han vil denne gangen, så kommer han nok tilbake med ny argumentasjon når nytt bystyre er på plass.

Vi som følger med, er spente på om politikerne i storkommunen bøyer av for teknisk direktør. Han har jo prøvd seg mange ganger, spesielt på Hamrevann, for å torpedere en utbygging som kunne bidra til at noen av de ansatte (ca. 10.000) i Sørlandsparken kan sykle eller gå på jobb. Kommunalsjefen for klima og arealutvikling bruker samme argument som teknisk direktør har brukt tidligere, ikke ta i bruk uberørt natur, og økt bruk av privatbil. På Hamrevann blir der ingen flatsprengning. En bygger i naturen, og det meste av det beboerne på Hamrevann trenger, kan de handle i Sørlandsparken. Dette er en stor miljøgevinst.

På Hamrevann fikk en for en del år siden godkjent at en kunne bygge ca. 4000 boenheter. I 2021 ble det vedtatt at en kunne bygge 300 boenheter. I år fikk en godkjent oppstart av 500 nye boliger. Nå går teknisk direktør inn, og vil overstyre flertallet av politikerne i byen. Ved å foreslå en total reduksjon på 3800 boliger. Ryktene går om dette til andre bykommuner. Trolig klapper de styrende i Lillesand, Grimstad og Arendal for det som skjer i Kristiansand, og investorer utenfra vegrer seg fra å investere i og rundt denne byen.

Hamrevann-utbyggerne har fra dag én tenkt miljø og bærekraft. De tenker elbiler, elsykler, bildeling, oppvekstmiljø, fellesopplevelser i tun og rundt Hamrevann. For meg virker det som om teknisk etat bare har to tanker i hodet. Vi må bygge ut blokker langs metroaksen, og glemme spredt bebyggelse på Hamrevann, i Søgne og Songdalen.

Avslutningsvis vil jeg anmode politikerne om å gå i tenkeboksen og ta styringen, spesielt over teknisk direktør sine merkelige krumspring.

