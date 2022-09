Frank Even Hagen og Kikki Roberts påpeker følgende faktum som svar på mitt leserbrev om høyere lønn til sykepleiere i Norge, nemlig at begynnerlønn for sykepleiere i kommuner er på 459.000 kr. Det er som Hagen skriver 650.000 kr for spesialsykepleiere med 10 års erfaring.

Jeg er av den oppfatning at begynnerlønn til sykepleiere må økes så mye at vi får en bærekraftig rekruttering til yrket, og gi det sykepleierne fortjener for sitt arbeid. På den måten vil vi også klare å rekruttere fra Danmark. Forslaget jeg kommer til å arbeide for er todelt, både øke lønnen og satse mer på et utvidet arbeidsrekrutteringsmarked som også inkluderer Danmark. Vi mangler mellom 2500 og 3000 sykepleiere frem mot 2030 i Agder, og dagens politikk med lav lønn vil aldri klare å rekruttere det nødvendige antallet vi trenger.

Det jeg ser på som store utfordringer er kommunenes iver etter å ansette miljø- og klimarådgivere, og dermed svekke sitt eget økonomiske handlingsrom til å ansette flere sykepleiere.

