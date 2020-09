Er SIAN rasistisk?

Jeg tror jeg har spurt før: Hvor oppdatert er Fvn og dens stab på islam?

Leserinnlegg

Hallvard Berget Hamresanden

SIAN setter fingeren på vår tids største problem: Islams innmarsj i den vestlige verden. Dette tør ikke Fvn og andre MSMer å gjøre, men stiller seg på parti med voldsmuslimer og deres norske haleheng, også kalt kommunister og sosialister. SIAN sprer folkeopplysning om ørkenideologien islam.

I Bergen ble Lars Thorsen fra SIAN utsatt for drapsforsøk. Hvorfor skriver dere ikke om det i stedet for at noen muslimer blir såra og vonbroten over å høre sannheten om Muhammed og hans tarvelige liv? Vi så samme tendenser til voldsbruk 16.11.2019 som i Bergen da SIAN hadde sin demonstrasjon i Kristiansand.

Jeg beklager å måtte skrive det, men Fvn ser ut til å mangle elementære kunnskaper om islam. Avisas nedlatende holdning overfor SIAN er pinlig. Med et navn som Fædrelandsvennen burde dere gått i front for Norge. Jeg håper på bedring hos dere når det gjelder kritikk av islam. Til slutt: SIAN har ingen punkter i sine vedtekter som tilsier at de er rasistiske.

