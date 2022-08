I Markens, på Torvet, generelt på fotgjengerfeltene. Dere har lov til å ferdes der.

Men det har også mine små barn på to og fire år. Jeg er en hønemor i trafikken, livredd for at ungene skal bli påkjørt, er streng når vi går over gangfeltene og snur aldri ryggen til dem når vi er ute og går på tur i byen. Fordi jeg vet hvor surrete og impulsive de er.

Likevel holdt de på å bli meid ned ikke mindre enn tre ganger onsdag ettermiddag, på under 20 minutter. På Torvet snudde jeg hodet tilfeldigvis før to tenåringsjenter kom susende forbi oss, og jeg rakk å trekke ungene inn i sida i tide. Nedenfor Geheb kom tre tenåringsgutter kjørende bakfra på fortauet, og jeg skrek ned til mine som gikk sammen med faren noen meter framme, slik at de rakk å stoppe opp før syklene suste forbi. Siste gangen sneide en fyr foran oss når vi hadde passert broen til Odderøya, og jeg holdt heldigvis eldstemann i hånda så jeg fikk trukket ham til meg.

Hadde mine barn tatt så lite som ett skritt ut til sida alle disse gangene, hadde de blitt meid rett ned.

De som kjørte var neppe i myndig alder og har neppe barn selv. Derfor henvender jeg meg til dere foreldre, som vet hvor impulsive de minste kan være. Ditt barn har ikke sjans til å stoppe i tide hvis mitt barn blir distrahert og plutselig skifter retning.

