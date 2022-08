Norge klarer ikke å bygge ut så mye elektrisk energi at kraftprisene i Tyskland og Storbritannia går ned til nivåer vi har vært vant til.

Så lenge vi ikke tar kontroll over krafteksporten via strømkabler til utlandet kommer prisene der til å være bestemmende for kraftprisen her.

