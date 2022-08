Noe skal jo kulturbudsjettene brukes til! Av alle steder skal stykket settes opp i de gamle kirkeruinene på Domkirkeodden i Hamar. Teatersjefen vil bruke stykket som inkludering og fremme mangfold.

Holder kristne konservative miljøer seg i ro, vil dette stykket bli en parentes. Gruppen Kongsdøtrene vil be for å stoppe stykket, de skal ha lykke til. Biskopen i Hamar trekker på skuldrene og mener dette må være greit. Teateret Innlandet kan nok sette opp stykket uten frykt.

Men det er en mer alvorlig side ved dette. Den religiøse retningen som er minst opptatt av inkludering og mangfold er islam. De straffene som vederfares personer med annen seksuell legning i den muslimske verden, er vel kjent. Også i Norge hadde vi en terrorhandling rettet mot det skeive miljøet i Oslo, bare for noen måneder siden. Drammens Tidendes forsøk på å få imamer og styreledere i moskeene i Drammen til å uttale seg om islams syn på homofili og inkludering gikk ikke så bra. Vi vet at muslimske skeive blir utstøtt, både i familien og i moskeen.

Så, kunne ikke Teateret Innlandet, eller et annet teater, bruke skattepengene våre til å sette opp et stykke med tittelen «Koranen etter Mohammad, Himmelens Dronning». Ingen trenger å få skaket opp sine forstokkede syn på seksuelle holdninger som islam, det være seg transpersoner eller homofile. Et slikt stykke ville virkelig sette fokus på inkludering og mangfold. Stykket med Benestad som Himmelens Dronning blir jo satt opp i gamle kirkeruiner. Et stykke med Mohammad i hovedrollen burde passe bra i en nedlagt moske på Grønland i Oslo.

Men, det hadde nok ikke gått så greit, vi ville nok sett mye voldsommere reaksjoner enn bønner til Allah. Så det skjer nok ikke. Her slår selvsensuren inn og redselen for alvorlig fysisk vold. Det blir nok ikke noen oppsetning med tittelen i overskriften, selv om det virkelig kunne trenges. Og ytringsfriheten har tapt igjen.

